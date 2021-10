'Red Sandra' in avant-première in Siniscoop in Sint-Niklaas

Voor we echt aan de sport beginnen, trekken we nog even naar het William Bruyninckxpark in Dendermonde. Daar is vanmiddag een 'hypecourt' geopend, een kleurrijk beschilderd basketbalveld. Het ontwerp is van de hand van Hans De Backer. Samen met enkele vrijwilligers heeft hij het 360 vierkante meter grote veld ook beschilderd. 160 liter verf was daar voor nodig, verspreid over negen dagen werk. In het werk staat de Dendermondse postcode 9200 centraal. Het hypecourt hangt samen met het streetartproject 'ViewMasters2021', waarbij de stad Dendermonde ook gevels en elektriciteitskasten liet beschilderen.