Er is onenigheid bij onze streekploegen over het verdere verloop van de voetbalcompetitie in de amateurreeksen. Door de verlenging van de coronamaatregelen liggen trainingen en competities al zeker tot midden januari stil. De vraag is wanneer er weer kan gevoetbald worden en in welke omstandigheden. En of het eigenlijk nog wel de moeite waard is om nog in alle haast een competitie af te werken. Eendracht Aalst en RFC Wetteren zien dat bijvoorbeeld niet zitten.