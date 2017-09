Sport Red Flame Lorca Van De Putte naar Bristol City WFC

Lorca Van De Putte uit Lokeren gaat voor de Engelse eersteklasser Bristol City voetballen. Van De Putte speelde al meer dan 50 keer voor de Red Flames, dat is de nationale vrouwenploeg. In clubverband was ze al aan de slag bij het Nederlandse Twente, Anderlecht en het Zweedse Kristianstad. Door een blessure kwam ze niet in actie op het voorbije EK in Nederland. Lorca Van De Putte is 29 jaar en speelt in de verdediging.