Lokers recyclagebedrijf brandt voor tweede keer uit: "Dit is een zware domper, heel veel kosten"

In Lokeren is er vanmiddag brand uitgebroken bij een recyclagebedrijf.

Het vuur ontstond in de Waaslandlaan, bij recyclagebedrijf Condebo. De brand ging gepaard met enkele ontploffingen van gasflessen, en zorgde voor een grote rookpluim. Een berg afval is daar wellicht spontaan beginnen branden. De brandweer moet nog uren nablussen. De loods is grotendeels verloren, maar de kantoren in het gebouw bleven gevrijwaard. Niemand raakte gewond. Amper twee jaar geleden brandde het afvalverwerkingsbedrijf ook al eens uit.