Nieuws Rectorverkiezing UGent nog steeds niet voorbij

Er is nog altijd geen witte rook aan de universiteit van Gent. Er was nog maar één duo over als kandidaat voor de rectorverkiezingen en dat is niet verkozen geraakt wegens net te weinig stemmen. Rik Van Walle en Mieke Van Herreweghe zijn blijven steken op een kleine 59% van de stemmen. Dat is geen tweederde meerderheid en daardoor moet er morgen alweer een nieuwe stemronde gehouden worden. Intussen de zevende al. Intussen nemen er wel steeds minder studenten deel aan de verkiezing.