Winkelen is vanaf vandaag weer een heel nieuwe ervaring. In zogenaamde essentiële winkels verandert er weinig, hoewel sommige producten er niet langer te koop zijn. Maar de niet-essentiële winkels moeten weer dicht en focussen zich nu volop op online verkoop. Een pakje bestellen en afhalen in de winkel kan dus nog wel. Wij gingen eens kijken in het Waasland Shopping Center hoe dat er aan toe ging.