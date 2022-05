In Kruibeke staan de eerste muren recht van de nieuwe brandweerkazerne en ambulancepost. De Hulpverleningszone Waasland investeert meer dan 2 miljoen euro in de nieuwe infrastructuur. Volgend jaar, mits de kazerne klaar is, zouden de zowat 60 brandweerlui en ambulanciers er hun intrek kunnen nemen. De nieuwe kazerne wordt op dezelfde locatie gebouwd als de oude, die gebreken begon te vertonen en ook te klein werd. De hulpverlening blijft tijdens de werken gegarandeerd vanuit een tijdelijk onderkomen. De post in Kruibeke is een belangrijke schakel in de zonale veiligheidsketen, zegt de Hulpverleningszone Waasland. En dat met zo goed als alleen maar vrijwilligers.