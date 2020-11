Recreatiedomein De Ster: extra veiligheidsmaatregelen voor zonnig weekend

Het is opnieuw verplicht om een mondmasker te dragen in alle straten binnen de bebouwde kom van Aalst en z'n deelgemeenten. Een strenge maatregel die volgens de burgemeester noodzakelijk is om de coronadreiging onder controle te krijgen. Maar niet iedereen is even opgezet met die hernieuwde en verregaande mondmaskerplicht. Zeker wanneer je bijvoorbeeld moederziel alleen wandelt in een verlaten straat van een deelgemeente. Wie daar geen mondmasker draagt riskeert zonder pardon een boete.