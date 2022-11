Recordmaand voor materniteit OLV Aalst: "120 geboortes in oktober, en één keer 13 op een dag"

Voor enkele bakkerijen in de streek was het deze ochtend wat drukker dan gewoonlijk. Want het is Sint-Hubertus vandaag. De patroonheilige staat erom bekend dat hij ooit een man genas van hondsdolheid. En om dat te herdenken wordt op deze dag het brood gezegend. In sommige gemeenten komt er dan een pastoor het brood wijden. En dat brood zou de mensen beschermen tegen razernij en allerlei ziekten. Ook bij bakkerij Oud Huis Mariman in Hamme wordt de traditie in leven gehouden.