Recordaantal startende ondernemers in Oost-Vlaanderen ondanks corona

De meeste Oost-Vlaamse bouwbedrijven ondervinden nauwelijks hinder op hun werven en ook weinig andere bedrijven klagen over afwezige personeelsleden. Dat blijkt uit een kleine rondvraag van onze redactie. Wie tijdens de eindejaarsperiode op vakantie ging in het buitenland, moet verplicht in quarantaine, en als het kan dus van thuis werken. Bij stellingbouwer Kontrimo uit Temse kunnen de arbeiders uiteraard niet vanuit hun kot werken. Gelukkig zijn de meesten tijdens de kerstvakantie in België gebleven. Een handvol arbeiders trok er wel op uit, en zit nu dus verplicht thuis.