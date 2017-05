Aalst heeft na twee jaar eindelijk opnieuw een centrummanager. Hij is het aanspreekpunt voor alle handelaars in de stad, hoe groot of klein hun zaak ook is. De eerste opdracht van de nieuwe centrummanager is Aalst als winkelstad stevig, zeg maar steviger, op de kaart zetten. Met meer beweging en beleving in de winkelstraten wil Aalst de concurrentie aangaan met winkelsteden als Gent en Brussel.