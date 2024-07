Recordaantal jongeren naar zomerschool, ook in Wetteren zijn ze deze week gestart

De zomerscholen zijn populairder dan ooit. In heel Vlaanderen gaan ruim 16.000 kinderen en jongeren deze zomer 10 lesdagen naar een zomerschool. En dat is een record. Zo kunnen nog wat meer jongeren bijgespijkerd worden op vlak van Nederlands en Wiskunde. Vlaanderen investeert € 7,5 miljoen om de zomerscholen mogelijk te maken. In onze provincie zijn er bijna 3600 leerlingen ingeschreven. Meer dan 70 daarvan kunnen terecht in basisschool De Meiroos in Wetteren.