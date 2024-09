Recordaantal inschrijvingen voor duaal leren bij Syntra Midden-Vlaanderen

Het aantal inschrijvingen voor duaal leren blijft groeien. Dat merkt Syntra, de organisatie die praktijkgerichte en actuele opleidingen aanbiedt. De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar zijn nog volop aan de gang, maar nu al zijn er 22 procent meer leerlingen dan vorig schoojaar. Bij duaal leren staat werkplek-leren centraal. De leerlingen volgen één dag per week lessen op de campus en leren de resterende vier dagen al doende bij een onderneming. Het aantal inschrijvingen gaat in stijgende lijn, vooral ook in onze provincie. Bij Syntra Midden-Vlaanderen, met campussen in Aalst, Asse, Gent en Sint-Niklaas, zijn er nu al 31 procent meer kandidaten dan vorig jaar.