De Raad van State heeft het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, kortweg het PRUP, vernietigd dat een deel van de weekendhuisjes in Stekene en in de Klinge bij Sint-Gillis-Waas regelde. En zo is er opnieuw rechtsonzekerheid voor de bewoners van weekendverblijven in het gebied. Ander gevolg is dat het woonwagenterrein in de Klinge er niet komt. En daar zijn de bewoners van de buurt dan weer heel tevreden mee.