Reconstructie van moord op 68-jarige vrouw in Wetteren brengt meer duidelijkheid: "Maar dit had niet moeten gebeuren"

De nabestaanden van Christiane Van der Haeghen uit Wetteren hebben vandaag meer duidelijkheid gekregen over de moord op de vrouw. De verdachte, een 23-jarige man uit Servië, gaf vanmiddag zijn versie van de feiten op de plaats waar hij de 68-jarige vrouw om het leven bracht. Maar door zijn psychische toestand herinnert de man zich niet veel meer. Veertien dagen voor de feiten stond de verdachte zelfs nog in de rechtszaal voor een gedwongen opname in de psychiatrie, maar daar ging de rechter toen niet op in. De kans bestaat dan ook dat het niet tot een assisenproces komt, als hij ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard.