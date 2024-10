Rechtzetting en excuses aan de El Houda moskee en de Marokkaanse gemeenschap

In onze nieuwsuitzending van maandagavond 21/10/2024 berichtte TV Oost Nieuws over de beslissing van Vlaams minister van Werk, Zuhal Demir, betreffende de intrekking van de arbeidskaart van de imam van de Turkse moskee in Sint-Niklaas. Die berichtgeving is correct, maar de beelden die het nieuwsbericht ondersteunden waren verkeerd. TV Oost Nieuws toonde verkeerdelijk beelden van de El Houda moskee van de Marokkaanse gemeenschap in de Atomiumstraat in Sint-Niklaas, en niet van de bewuste Turkse Hicret Camii moskee in de Hazewindstraat. TV Oost Nieuws wil zich excuseren voor deze fout. Het betreft een niet-moedwillige vergissing. De berichtgeving is definitief verwijderd uit de nieuwsuitzending en van onze online en sociale kanalen. De getoonde foto in dit bericht is de juiste moskee.