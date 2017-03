Twee scholen in onze regio krijgen van Vlaams minister Joke Schauvliege coaching en een budget van 4.000 euro om hun speelplaats groener, veiliger en uitdagender te maken. Het Sint-Cahtharinacollege in Geraardsbergen én Sint-Lodewijk in Beveren. Opvallend, in samenwerking met het oudercomité werd de speelplaats in Beveren een tijdje geleden al volledig omgebouwd. Van een 'gewone' speelplaats is daar nu al even geen sprake meer.