Realistische Brent Van Moer blikt vooruit naar 2023: "Ik wil finale rijden in de kleinere koersen zoals Le Samyn"

In het gewichtheffen heeft Nina Sterckx zonet het Europees kampioenschap voor junioren gewonnen. Dat deed ze in de categorie tot 55 kilogram. Het Europees kampioenschap voor junioren vindt dit jaar plaats in Albanië. In totaal tilt Sterckx 213 kilogram, verspreid over twee onderdelen. En da's een nieuw wereldrecord voor junioren. Een verrassing is de gouden medaille niet. Begin dit jaar behaalde Sterckx nog brons op het EK, ook in Albanië. En vorig jaar pakte ze de gouden medaille op het wereldkampioenschap voor junioren.