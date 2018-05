En we sluiten af vandaag met een echt wel uniek sport- en feestgebeuren in Sint-Gillis-Dendermonde. Bijna honderd rugbyteams van over de hele wereld zijn daar voor de 25e editie van Flanders Open Rugby. Een tornooi dat na een bescheiden start is uitgegroeid tot één van de grootste rugby-evenementen ter wereld. Voor sommige deelnemer is het wel niet altijd even duidelijk waar ze hun prioriteiten moeten leggen. Bij de sport of bij het verbroederen en feesten...