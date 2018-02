Belgisch kampioen Oliver Naesen houdt een neusbreuk over aan zijn val in de Ruta Del Sol. Naesen viel daar op zijn gezicht nadat hij een renner die voor hem ten val kwam niet meer kon ontwijken. Op het eerste gezicht zonder erg maar nu blijkt dat hij daarbij zijn neus heeft gebroken. Omdat de pijn niet verdween, besloot Naesen bij thuiskomst in België foto's te laten nemen in het ziekenhuis. Daar is de breuk vastgesteld. Het gaat om een rechte breuk. Het neusbeen is dus niet verplaatst. Een tegenslag voor de Belgische kampioen. Maar zelf relativeert hij: "Dit is vervelend, maar ik zal er geen kilometer per uur trager door rijden. Het hindert me alleen als ik mijn bril opzet. Je kan het vergelijken met een verstopte neus. Je moet er niet meer van maken dan het eigenlijk is".