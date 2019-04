Er is slecht nieuws voor Waasland-Beveren in het onderzoek naar wedstrijdvervalsing in de hoogste afdeling van het voetbal. Want de club moet wel degelijk vrezen voor een straf in het dossier Propere Handen. De voetbalbond heeft aanwijzingen dat de wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren verkocht is en roept beide clubs en een tiental bestuursleden en makelaars op om zich te verantwoorden voor de Geschillencommissie. Met die andere degradatiewedstrijd Eupen-Moeskroen is volgens de voetbalbond niets aan de hand. Die clubs worden niet vervolgd.