Nog op de Grote Markt in Lokeren is vanmiddag de 55ste editie van de Omloop van het Waasland van start gegaan. Na enkele lokale rondes rijden de 175 renners richting Kemzeke waar uiteindelijk de Brit Alexander Richardson als winnaar over de finish is gekomen. Het voortbestaan van de wedstrijd was vorig jaar onzeker toen de organisatie de handdoek in de ring had gegooid. De nieuwe organisatoren, Nering door Sport en Steun Stekene, willen de wedstrijd nu een nieuw elan geven, al zouden start en finish wel in Lokeren en Kemzeke blijven.