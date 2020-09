Raymonda Verdyck (GO!): Inhaalbeweging om schoolgebouwen up-to-date te houden is nodig

Morgen start voor de meeste studenten het nieuwe academiejaar. Voor de eerstejaars een spannend moment en een grote stap in hun leven, zeker voor degenen die op kot gaan. In het gloednieuwe studentenhuis Bro Upkot in Gent, kunnen de kotstudenten alvast coronaproof aan hun academiejaar beginnen. Het gebouw, dat sinds kort duidelijk zichtbaar is in de Gentse skyline, is opgedeeld in 35 leefkeukens die automatisch veilige studentenbubbels creëren.