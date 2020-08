Ravage in Denderhoutem na ongeval, bestuurder in levensgevaar

Dinsdag is het zover. Dan is het de eerste schooldag. Een kwart van de scholieren gaat met het openbaar vervoer naar school. U kent de beelden wel van overvolle lijnbussen met scholieren in. En daar maakt federaal parlementslid Anja Vanrobaeys zich zorgen over, zeker nu met het coronavirus. Ze vraagt aan de Vervoerregio Aalst om extra bussen in te zetten om de kinderen op een veilige manier te vervoeren. Want anders gaat iedereen de auto nemen, en loopt het verkeer in de soep. Maar extra bussen is budgettair en praktisch niet haalbaar, klinkt het.