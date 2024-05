Rapencross keert terug op de veldritkalender

De internationale wielerunie UCI heeft de veldritkalender voor het komende seizoen bekendgemaakt. En de UCI heeft goed nieuws voor de Rapencross in Lokeren. Vorig jaar mocht de Rapencross op 17 september doorgaan, maar dat vonden de organisatoren geen geschikte datum. En daarom ging de wedstrijd niet door. Dit jaar zal de Rapencross wél plaatsvinden en dat op 10 november. Een ideale datum volgens de organisatie, want dan is er al voldoende kans op regen en een modderig parcours. Voor de Poldercross is het nog een jaartje wachten. In de polders van Kruibeke zijn nog altijd werken aan de gang. Daar een veldrit organiseren is nog niet mogelijk. In onze regio kunnen veldritliefhebbers ook nog terecht in Hamme op 17 november, in Dendermonde op 5 januari en in Sint-Niklaas op 15 februari.