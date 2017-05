In de gevangenis van Dendermonde weigerden gisteren een 87-tal gedetineerden terug naar hun cel te gaan, na de ochtendwandeling. Ze bleven zo’n 5 uur lang op de binnenkoer zitten en er waren ook wat schermutselingen. De gevangenen zijn ontevreden over de maatregelen naar aanleiding van de ramadan. Moslims die vasten mogen langer opblijven en en 's morgens ook langer in bed blijven liggen. Ze krijgen daarom pas in de namiddag een wandeling in plaats van ’s morgens. De opstandige gedetineerden eisen van de directie nu ook meer wandel -en douchemomenten. De federale politie kreeg de amokmakers uiteindelijk allemaal wel terug in hun cel. Of de directie zal ingaan op de eisen is nog niet duidelijk.