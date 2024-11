In Sint-Niklaas hebben N-VA, Vooruit én cd&v een akkoord bereikt om de komende zes jaar samen te gaan besturen. De coalitie is opvallend, omdat cd&v in theorie niet nodig was voor een meerderheid. De oppositie spreekt dan ook opnieuw van voorakkoorden die moesten verzilverd worden. Lieven Dehandschutter van N-VA blijft burgemeester.