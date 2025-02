Radja Nainggolan krijgt zondagavond wellicht meer speelminuten: "Hij is nog geen 100%, maar ik wel hem meer kansen geven"

De rust is weergekeerd op Daknam. Na de heisa vorige week, rond Radja Nainggolan, ligt de focus bij Lokeren-Temse weer op de competitie. Nainggolan blijft een belangrijke schakel voor de club om de ploeg naar veiligere oorden te brengen in de rangschikking. De ex-Rode Duivel heeft de hele week lang gedisciplineerd meegetraind en krijgt mogelijk wat meer speelminuten in zijn tweede wedstrijd, zondagavond tegen La Louvière. Trainer Hans Cornelis blikt met vertrouwen vooruit.