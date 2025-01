Radja Nainggolan in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden

Lokeren-Temse speler Radja Nainggolan wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Hij is wel in verdenking gesteld. Dat heeft de onderzoeksrechter een uurtje geleden beslist. Nainggolan werd vandaag twee keer verhoord. Gisteren werd de voetballer nog opgepakt en verhoord, nadat de federale gerechtelijke politie, bij hem thuis in Antwerpen, een huiszoeking had verricht. Na een nacht in de cel verscheen Nainggolan vanmiddag voor de onderzoeksrechter, bij het parket in Brussel. Het gerecht onderzoekt een zaak van invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika, en de herverdeling ervan in ons land. Volgens zijn advocaat wordt Nainggolan niets ten laste gelegd dat rechtstreeks druggerelateerd is, maar worden hem vooral vragen gesteld over geldbedragen, die hij aan kennissen heeft bezorgd of geleend. Mogelijk zou er dus sprake zijn van witwassen. Intussen werden al 14 personen in verdenking gesteld.