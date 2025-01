Radja Nainggolan gaat voor Lokeren-Temse voetballen, straks al eerste training

Ex-international Radja Nainggolan gaat voor KSC Lokeren-Temse voetballen. Dat heeft de club zopas bekendgemaakt in een persbericht. Speler en club bereikten gisteravond om 21 uur een akkoord. Hij is meteen inzetbaar voor de club, en zal om 10 uur zijn eerste training afgewerken op Daknam. Om 12u geeft de club tekst en uitleg tijdens een persconferentie. "Met het binnenhalen van deze speler hoopt de club meer slagkracht te genereren in het tweede deel van de competitie. Het behoud is nog altijd de eerste doelstelling van de club, met het talent en de ervaring van Radja Nainggolan komt dat doel ongetwijfeld dichterbij. Niet te vergeten dat eerder deze week ook al aanvaller Daniel Pérez werd gehuurd van Club NXT." Nainggolan is een grote naam. De ex-Rode Duivel speelde 367 wedstrijd in de Italiaanse Serie A, bij clubs met wereldfaam als AS Roma, Cagliari en Inter Milaan. Hij speelde verder nog ruim 40 matchen voor Antwerp FC. Daarnaast vergeten we natuurlijk niet dat hij 30 keer deel uitmaakte van de beste generatie van de Rode Duivels ooit.