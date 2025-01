Radja Nainggolan, de stunttransfer van Lokeren-Temse: "Hij moet er de grinta weer inbrengen"

De transfer van Radja Nainggolan naar Lokeren-Temse. Op z'n zachtst gezegd een echte stunt van de club uit de Challenger Pro League. De ex-Rode Duivel zal tot het einde van het seizoen voetballen op Daknam. Onder massale persbelangstelling werd Nainggolan deze middag door de club voorgesteld. Hij is 36 jaar oud intussen en zat sinds zijn avontuur in Indonesië zonder club. Nainggolan is een wereldster. Hij maakte vooral naam en faam in Italië. Hij speelde 367 wedstrijden in de Serie A voor onder meer AS Roma, Inter Milaan en Cagliari. Hij maakte deel uit van de gouden generatie Rode Duivels, en heeft 30 caps achter zijn naam staan. In eigen land speelde hij twee jaar geleden nog voor Antwerp. Nainggolan moet ervoor zorgen dat Lokeren in 1B blijft.