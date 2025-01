Radja Nainggolan aangekomen op Daknam, training achter gesloten deuren

Radja Nainggolan is rond 14u aangekomen op Daknam voor de namiddagtraining. De pers werd op afstand gehouden terwijl hij de parking op werd gereden. Nainggolan is dan toch op training nadat hij gisteren door de onderzoeksrechter in verdenking werd gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie. Nainggolan zou contacten hebben gehad met mensen die op hun beurt weer contacten hebben met drugscriminelen. Er is ook sprake van het uitwisselen of uitlenen van geld. Nainggolan werd maandag opgepakt en moest één nacht in de cel doorbrengen. Gisteren werd hij in de loop van de avond onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Vandaag was het training bij zijn club Lokeren-Temse. Hij zal de training meedoen, maar de pers is daarbij niet welkom. De clubleiding zou in de loop van de namiddag tekst en uitleg geven.