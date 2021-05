Radio-caravan wint prijs Jongerenbegroting Sint-Niklaas

De jongeren uit de jeugdvoorziening die gisteren een live-radioshow maakten in Wetteren, kregen daarbij het bezoek van een bijzondere gast. Koningin Mathilde nam deel aan het gesprek, om de jongeren een hart onder de riem te steken. Mathilde luisterde naar de verhalen en de dromen die de jongeren achterna jagen. De radioshow is een initiatief van de Vlaamse regering, om jongeren uit jeugdvoorzieningen een stem te geven. Want zij hebben het niet altijd even gemakkelijk, en hun verhalen blijven vaak onder de radar. De meisjes stelden tijdens het gesprek met de Koningin vragen over wat haar inspireerde toen ze jong was. Mathilde vertelde over haar droom om de wereld te ontdekken, en over haar passie voor klassieke muziek. Ze gaf de jongeren ook een boodschap van hoop mee.