Radio Beiaard niet de enige die moet verdwijnen

We keren nog even terug naar Lokeren, want de Lokerse Feesten krijgen een nieuwe voorzitter. Jan Cools geeft de fakkel door aan Timothy Heyninck. Het bestuur heeft ook een nieuwe ondervoorzitter en secretaris aangeduid. Na de editie van volgend jaar is de overdracht officieel. Jan Cools zal dan 17 jaar voorzitter geweest zijn. Maar ook zijn opvolger draait al jaren mee in de organisatie.