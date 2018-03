Sport Racing Genk wint met kleinste verschil van Waasland-Beveren

In de Jupiler Pro League stond gisteravond de 29e speeldag op het programma. Waasland-Beveren had nog een waterkansje om Play-Off 1 te halen en dat wilde de club met beide handen vast pakken. De tegenstander van dienst was namelijk Philippe Clement met zijn Racing Genk. De wedstrijd stond dus helemaal in het teken van de terugkeer van de ex-coach van de Waaslanders. Maar het was Genk dat met het kleinste verschil kon winnen.