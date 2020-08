Raadkamer verlengt de aanhouding van Jurgen D.: "Alle aandacht nu naar Ilse, die er niet meer is"

Met temperaturen boven de 30 graden was het vandaag al tropisch warm en het wordt de komende dagen nog heter. Om de extreme hitte te trotseren zijn heel wat mensen op zoek naar verkoeling. In de zwemvijvers van onze provinciale domeinen bijvoorbeeld. Maar wie de komende dagen wil gaan verpozen op de zwem- en strandzone van De Gavers die is al te laat. Alle kaartjes tot en met zondag, zijn al de deur uit. Wie naar domein Nieuwdonk in Berlare of De Ster in Sint-Niklaas wil gaan, kan dan weer best op tijd vertrekken. Daar moet je niet reserveren, maar zijn de plaatsen wel beperkt.