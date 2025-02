Raad voor Verkiezingsbetwistingen vernietigt aanstelling van cd&v-gemeenteraadslid in Lede: "Hij heeft nagelaten om gemeenteraad correct in te lichten"

In Lede heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de aanstelling van een gemeenteraadslid uit de meerderheid vernietigd. Peter-Jan Matthiijs van cd&v was op het moment van zijn eedaflegging nog rechter in sociale zaken. Hij heeft te laat ontslag genomen als rechter. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Open Lede en Groen dienden klacht in en krijgen nu gelijk. Het gemeenteraadslid heeft tot eind deze week de tijd om beroep aan te tekenen. Doet hij dat niet, dan zal hij ontslag moeten nemen als gemeenteraadslid.