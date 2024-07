Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de beroepen tegen twee windmolens langs de E40 in Sint-Lievens-Houtem

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de beroepen verworpen tegen twee nieuwe windmolens in Sint-Lievens-Houtem. Het bedrijf Aspiravi kreeg in juni vorig jaar een vergunning van de Vlaamse Regering voor de bouw ervan langs de E40. Maar enkele omwonenden en een nabijgelegen bedrijf hadden zich daar tegen verzet. Dat beroep is nu verworpen. De Raad vindt de verantwoording van de vergunning redelijk. Ook de milieueffecten werden zorgvuldig nagegaan. Aspiravi kan nu wettig de werken voor het windpark aanvatten.