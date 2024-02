Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt weigering omgevingsvergunning voor islamitisch cultureel centrum in Denderleeuw

De brandweer van de hulpverleningszone Waasland heeft tot gisterenmiddag moeten nablussen in een schuur in Verrebroek. Die schuur werd helemaal in de as gelegd door een brand. Ook de werktuigen die binnen stonden zijn verloren gegaan. In de schuur lag ook nog stro opgeslagen, en daardoor kon het vuur weer opflakkeren. De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond één uur. In een mum van tijd stond de schuur in lichterlaaie. Bij de brand kwam ook een beperkte hoeveelheid asbest vrij. Maar de verontreiniging zou zich beperken tot het erf. Er is geen reden tot ongerustheid. De milieudienst van de gemeente Beveren kwam ter plaatse om de situatie op te volgen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, vermoedelijk werd het vuur veroorzaakt door een kortsluiting bij de batterij van een tractor.