Raad van State vernietigt plan om PFAS-problematiek rond 3M aan te pakken

De Raad van State vernietigt dan weer het globale plan om de PFAS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht aan te pakken. Al jaren sleept in en rond Zwijndrecht de PFAS-problematiek van de 3M-fabriek aan. Het zogenaamde Vlaamse sitebesluit bundelt maatregelen rond bodemverontreining, gezondheid en natuurbescherming rond het chemiebedrijf. Maar dat is nu dus vernietigd. Die vernietiging komt er op vraag van 3M zelf. Het Amerikaanse bedrijf vond dat de Vlaamse regering met het sitebesluit haar bevoegdheden overschreed en het bestaande bodemdecreet zou schenden. Of er nu een nieuw plan van aanpak klaarligt, is nog niet duidelijk.