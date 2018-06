Veel hinder op R4 door gekantelde vrachtwagen

De motard die in mei vorig jaar drie fietsers van de weg maaide in Baasrode is zwaar gestraft door de politierechter. Hij krijgt één jaar cel, waarvan drie maanden met uitstel én een rijverbod van 5 jaar. Hij moet ook een boete betalen van 4.000 euro. De tragische feiten gebeurden op 27 mei. Er vielen bij het ongeval drie gewonden. Het jongste slachtoffer, een jongen van 18, was er het ergst aan toe. Gelukkig liep niemand een blijvend letsel op. De motorrijder uit Buggenhout krijgt een zware straf omdat hij gedronken had. Hij had 2,5 promille alcohol in het bloed.