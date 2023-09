In Hamme is het eerste energieneutrale lichtgevende zebrapad van Vlaanderen in gebruik genomen. Op het zebrapad is een speciale coating aangebracht die overdag het licht opneemt, en als het donker is, het zebrapad doet oplichten. In Nederland kennen ze het systeem al, maar hier bij ons krijgt Hamme dus de primeur. Het gaat om een proefproject. Als de resultaten goed zijn, komen er wellicht nog lichtgevende zebrapaden bij.