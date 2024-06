3M: Meer dan 9.000 mensen hebben bloed laten controleren op PFAS

Vandaag zijn in het grote PFAS-onderzoek de laatste bloedafnames gebeurd bij de mensen die in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. In totaal hebben zo'n 9.200 mensen hun bloed laten controleren op de aanwezigheid van PFAS. Het Departement Zorg is tevreden met dat aantal. Meer dan 75.000 mensen kwamen in aanmerking voor die bloedafname. Iets meer dan 12% ging daar dus op in. Al die bloedstalen worden nu gecontroleerd en geanalyseerd. Zorg en Gezondheid wil binnen een half jaar de eerste resultaten van die grootschalige analyse voorstellen.