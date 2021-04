De spelers en technische staf van Waasland-Beveren werden gisteren na de wedstrijd op OH Leuven opgewacht door tientallen supporters op de Freethiel. Die waren daar samengekomen om de club een hart onder de riem te steken. De spelersbus werd onthaald door een zee van Bengaals vuur en vuurwerk. Het behoud is nog altijd niet zeker, maar een klein feestje mocht wel na een waar mirakel in de Jupiler Pro League. De ontlading was bijzonder groot. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws van 18u30.