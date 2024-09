Q8 opent eerste laadstation in Waasmunster, later volgt er ook nog één in Stekene

In Waasmunster en Aalter hebben Q8 en energiebedrijf Storm vandaag hun eerste snellaadstations van de provincie geopend. In Waasmunster staan de snelladers aan de carpoolparking van het op- en afrittencomplex met de E17. Dit station is één van de eerste van in totaal 200 stations die er zullen komen in ons land. Deze zijn nog zonder shop en restaurant. Maar binnenkort komen er dus ook stations waar je kan winkelen en lunchen. Die primeur is voor Stekene, begin volgend jaar. Hier in Waasmunster kunnen 10 auto's tegelijk laden aan een maximaal laadvermogen van 400 kW. Een gemiddelde elektrische auto is hier in een kleine 20 minuten zo goed als volledig geladen. De energie die daarvoor gebruikt wordt is 100 procent Belgisch.