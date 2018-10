Pyromaan van Steendorp slaat opnieuw toe

De pyromaan van Steendorp heeft afgelopen nacht opnieuw toegeslagen, en opnieuw gebeurde dat in de Kapelstraat. Omstreeks kwart voor 2 merkte een bewoner van de Kapelstraat rook en vlammen op achter een woning. Toen de brandweer van Temse niet veel later arriveerde, troffen zij een brandende houten omheining en tuinhok aan. Het vuur was snel onder controle, maar het tuinhok en inhoud liepen wel zware schade op. De schrik bij de buurtbewoners zit er nu goed in. Sommigen onder hen doen geen oog meer dicht en vrezen voor hun veiligheid. Ze hopen daarom ook dat de dader van de brandstichtingen snel gevat kan worden. De eigenaar van het tuinhok dat in vlammen op ging moest gisteren ook al tijdelijk zijn woning verlaten omdat de pyromaan in de garage die aan zijn woning grenst brand had gesticht.