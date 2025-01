PVDA'er Jef Maes onverwacht overleden, lokale afdeling in diepe rouw: "We gaan zijn strijd verderzetten"

Het is een gitzwarte dag voor Sint-Niklaas. Want naast de betreurde wielertoerist verliest de stad ook een bekend gezicht uit de politiek. PVDA-militant Jef Maes is gisteren op zijn 69 onverwacht overleden. Hij bezweek tijdens het joggen op het strand van het Nederlandse Cadzand. Maes was jarenlang het gezicht van de Partij Van De Arbeid in de stad. Hij was ook de allereerste verkozene voor de PVDA in de gemeenteraad. Hij zetelde van 2018 tot 2022. Hij was al sociaal bewogen voor hij in de politiek stapte. Hij stond vaak op de barricades bij belangrijke thema's in de stad zoals de privatisering van de reinigingsdienst en de asbestvervuiling bij SVK.