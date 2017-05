PVDA zet acties verder tot definitieve sluiting van asbeststortplaats SVK

Ondertussen is er ook op andere plaatsen opnieuw onrust over asbest, zoals in Dendermonde. Daar werd asbest gevonden in de neppoortjes aan de achtermuur van het Sint-Alexiusbegijnhof. Met enkele zomerse activiteiten in het vooruitzicht maakt de vzw Begijnhof zich zorgen. Een gespecialiseerde firma onderzoekt nu wat er moet gebeuren om de poortjes onschadelijk te maken. De muur met neppoortjes bepaalt al decennialang mee het uitzicht van het begijnhof dat Unesco-werelderfgoed is en dus ook beschermd is.