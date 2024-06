Hommeles in Ninove. Ex-Vooruit-voorzitter en huidig lijstduwer Conner Rousseau heeft daar gisteravond een campagne-evenement vervroegd moeten afsluiten. Naar eigen zeggen omdat er een bende van extreemrechtse amokmakers op komst was en de politie zijn veiligheid niet meer kon garanderen. De politie bevestigt wel dat er even wat geroep was geweest, buiten aan het café, maar dat zij op geen enkel moment de veiligheid in vraag had gesteld. Er was van hun kant uit dus ook geen advies gekomen om het evenement vroegtijdig af te breken, zo klinkt het.