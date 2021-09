PVDA Sint-Niklaas: "Transportbedrijf werkt al 4 jaar zonder milieuvergunning"

De bekende ballonvaarder Wim Verstraeten uit Sinaai is overleden. Hij werd 64 jaar en streed al jaren tegen een slepende ziekte. Verstraeten was op heel veel vlakken een pionier. Zo was hij in 1985 de eerste Belg die met een ballon het Kanaal overstak. Vijf jaar later vloog hij over de Kilimanjaro. En nog in de jaren 90 kwam hij in het nieuws toen hij twee pogingen ondernam om met een ballon ononderbroken rond de wereld te vliegen.